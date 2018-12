12.000 Zuschauer bei Saalbach-Weltcup erwartet

Die für den letztlich abgesagten Oktober-Riesentorlauf in Sölden verkauften Karten haben beim Ersatzrennen in Saalbach Gültigkeit, man ist damit für den Stehplatzbereich im Zielraum des Zwölferkogels eintrittsberechtigt. Wer bereits ein Ticket für den ursprünglich Donnerstag angesetzten Riesentorlauf hat, kann bereits am Mittwoch zuschauen kommen. Der Slalom kam ja erst nach dem wetterbedingten Ausfall des Torlaufes in Val d‘Isere ins Programm, was dann in Saalbach zu einer Vorverlegung des Riesentorlaufs führte.