Wiens erster Katzencoach lehrt Sprache der Tiere

Doch es gibt auch Missverständnisse zwischen Mensch und Tier: „Der größte Fehler ist, dass die Katze oft vermenschlicht wird und ihre essentiellen Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden.“ Auch Handlungen, die der Mensch gut meint, können für den Vierbeiner störend sein. „Bei Katzen kommt es oft vor, dass sie Klomobbing betreiben. Das heißt eine Katze lässt eine andere nicht in Ruhe ihr Geschäft verrichten. Eines Tages war ich bei einem sehr netten Ehepaar, das wegen Unsauberheit klagte. Während unserem Gespräch springt der Mann plötzlich auf und bewaffnet sich mit der Schaufel. Während die Katze noch ihr Geschäft verrichtete, stand das Herrchen schon davor. Er sagte mir, dass er sofort das Kisterl sauber und ihre Pfoten saubermachen muss, bevor sie nur einen Schritt geht. Da wurde mir klar, dass auch Mensche Klomobbing betreiben.“ All das und mehr lehrt Ott ihren Schülern in der „aCATemy“.