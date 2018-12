Energetiker-Skandal „ist unter dem Radar passiert“

Leute „halten sich nicht an Spielregeln“

Im Anschluss an Ludwig war Sandra Frauenberger an der Reihe: Im März 2018 wurde bekannt, dass ein sogenannter Bewusstseins-Forscher für 95.000 Euro damit beauftragt wurde, einen „energetischen Schutzring“ um das Spital zu legen. „Ich habe damals aus der ,Kronen Zeitung‘ davon erfahren und sofort die Generaldirektion beauftragt, das zu untersuchen, für Transparenz zu sorgen und alle notwendigen Konsequenzen zu ziehen“, erzählte die Ex-Gesundheitsstadträtin, die von Jänner 2017 bis Mai 2018 für das Großprojekt verantwortlich war. „Es gibt Spielregeln und es gibt Leute, die halten sich nicht daran“, erklärte sie. „Du kannst mit dem besten Kontrollsystem nicht ausschließen, dass jemand etwas falsch macht.“ Ihr sei vom KAV berichtet worden, dass vier Personen in die Auftragsvergabe verwickelt gewesen seien und dass entsprechende disziplinäre Maßnahmen gesetzt würden.