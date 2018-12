„Postkartenräuber“ zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Als „Postkartenräuber“ wurde er bekannt - jener Mann aus dem Bezirk Landeck in Tirol, der in Summe elf Überfälle auf Banken und Sparkassen in Vorarlberg und Bayern durchführte und drei weitere versuchte. Am Dienstag wurde der 55-Jährige in Feldkirch zu nicht rechtskräftigen zwölf Jahren Haft verurteilt.