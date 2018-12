„Rapid nimmt eigene Leute nicht in die Pflicht!“

„Man muss auch vor seiner eigenen Türe kehren“

Scharfe Worte, die der 56-Jährige da in Richtung Hütteldorf schickt. Kritik übt er nicht nur am Verein rund um Präsident Michael Krammer selbst, sondern auch am grün-weißen Anhang. Die „eingekesselten“ Personen hätten den Kessel demnach schon viel früher verlassen können, wenn sie kooperiert hätten.