Mann findet beim Muschelessen Perle in Auster

Einen seltenen Fund machte Rick Antosh aus dem New Yorker Stadtteil Manhatten Anfang des Monats: Beim Essen einiger Austern entdeckte er eine Perle. Antosh war zunächst überrascht. „Wir redeten - und plötzlich dachte ich ‚Ups, was ist das?‘ Ich habe draufgebissen und etwas Merkwürdiges gespürt. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Füllung oder ein Zahn“, erzählt der Glückspilz gegenüber Medien. Glücklicherweise war es kein Zahn - vielmehr lag eine Perle in seiner Auster.