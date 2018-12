Bahnhof Feldkirchen: Endlich wieder Kartenschalter

Landesrat Ulrich Zafoschnig: „Der persönliche Ticketverkauf durch Partnervertriebsstellen ist für Kunden des öffentlichen Verkehrs eine große Erleichterung.“ Stadtchef Martin Treffner: „Es gibt wieder persönlichen Kontakt, das zählt.“ Der Ticketschalter in der Tiebelstadt ist einer von mittlerweile sechs in Kärnten. Seit vergangener Woche gibt es auch wieder einen in St. Veit, ab heute, Dienstag, dann in Hermagor.