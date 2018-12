Außen Corvette C2 Stingray, darunter Mazda MX-5

Der japanische Karossier Mitsuoka ist vor allem darauf spezialisiert, Großserienfahrzeuge in schwülstig-barocke Sonderlinge zu verwandeln, die in meist skurriler Art vornehmlich alte britische Autolegenden zitieren. Doch jetzt haben die Japaner den Look der US-Ikone Corvette C2 String Ray kopiert und auf den Mazda MX-5 übertragen. Das neue Modell in historischer Aufmachung wurde Rock Star getauft.