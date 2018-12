Tausende lebenslange Haftstrafen in der Türkei

Verwirrspiel um mögliche Gülen-Auslieferung

In den vergangenen Tagen hat es Verwirrung zwischen Washington und Ankara gegeben. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu verkündete am Sonntag, US-Präsident Donald Trump habe gegenüber Erdogan erklärt, die USA arbeiteten an der Auslieferung Gülens und weiterer Personen. Das Weiße Haus dementierte allerdings einen Tag später: Zwischen Erdogan und Trump sei es am Rande des G20-Gipfels Ende November in Argentinien zu keiner Vereinbarüng über eine Auslieferung gekommen.