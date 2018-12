NASA: Saturn wird seine prächtigen Ringe verlieren

Schon in 100 Millionen Jahren verschwunden?

„Wir schätzen, dass durch diesen ,Ringregen‘ so viel Wasser fällt, dass man damit binnen einer halben Stunde ein olympisches Schwimmbad füllen könnte“, wird James O‘Donoghue vom Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt (Maryland) auf der Website der US-Raumfahrtbehörde zitiert. „Allein aus diesem Grund würde das gesamte Ringsystem in 300 Millionen Jahren verschwunden sein. Addiert man jenes von ,Cassini‘ gemessene Ringmaterial, das in den Äquator von Saturn gefallen ist, dazu, dann haben die Ringe nur noch weniger als 100 Millionen Jahre zu leben. Das ist, im Vergleich zu Saturns Alter von mehr als vier Milliarden Jahren, relativ kurz“, so O‘Donoghue.