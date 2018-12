Welpen im kalten Wald ausgesetzt

Deshalb häufen sich Abgaben sowie ausgesetzte Hunde, Katzen und Co. nach den Ferien. „In der Zeit rund um Weihnachten müssen wir auch verstärkt die Mistkübeln vor dem Tierheim kontrollieren, weil sich darin immer wieder weggeworfene Hasen und Meerschweinchen finden“, so Herka. Auch „Krone“- Tierexpertin Maggie Entenfellner appelliert: „Die stressige Weihnachtszeit ist völlig ungeeignet, um ein Tier in die Familie aufzunehmen. Außerdem sollten Kinder in die Entscheidung mit eingebunden werden.“