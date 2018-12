ÖSV-Girls dominieren Zauchensee-Training

Am Mittwoch (10 und 12 Uhr) stehen in Zauchensee zwei Europacup-Abfahrten für die Damen an. Beim heutigen Training auf der Kälberloch-Piste präsentierten sich die ÖSV-Girls von ihrer besten Seite. Gleich fünf Österreicherinnen landeten unter den ersten sechs!