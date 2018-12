Video: Hier geht ein Lieferroboter in Flammen auf

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag auf dem Campus der Universität von Berkeley in Kalifornien. Flammen schießen aus dem sogenannten KiwiBot des Start-ups Kiwi, wie Videoaufnahmen von Passanten zeigen. Es dauert nur wenige Sekunden, bis der Lieferroboter in Vollbrand steht und dichter, schwarzer Rauch ihn umhüllt.