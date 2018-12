Mitbürger mit Herz stehen den sechs Halbwaisen bei

Gepunscht und gesungen wurde am vergangenen Wochenende in Lanzenkirchen für einen wahrlich guten Zweck. Galt es doch, das Leid von sechs Kindern zumindest finanziell etwas zu lindern. „Betroffen sind drei Familien mit je zwei Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren“, berichtet Bürgermeister Bernhard Karnthaler. In allen drei Fällen hatten schwere Krankheit oder ein Unfall einen Elternteil aus dem Leben gerissen.