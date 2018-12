Doppelstaatsbürger: Wien stellt Verfahren ein

Rund 18.000 Fälle in Wien anhängig

Wien reagierte nun auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes: So teilte der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit, dass Betroffene bereits in den kommenden Wochen über die Beendigung der Verfahren informiert werden. Insgesamt sind bzw. waren in Wien rund 18.000 Fälle anhängig. Positiv beendet werden wohl nun die meisten. Denn der „absolut überwiegende“ Teil sei ähnlich gelagert wie jener, der nun vom Verfassungsgerichtshof entschieden wurde. Das erläuterte ein Sprecher von Czernohorszky. 34 Verfahren sind bereits negativ rechtskräftig beendet worden, hieß es.