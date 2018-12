Hier galoppiert ein Zebra durch Dresden

Vier ausgebüxte Zebras haben am Montag für einen kuriosen Polizeieinsatz in Dresden gesorgt: Die gestreifen Wildpferde brachen aus einem Weihnachtszirkus aus und galoppierten durch die deutsche Stadt. Eines der Zebras konnte mehrere Kilometer weit fliehen, ehe es eingefangen werden konnte. Für eines der Tiere bedeutete der kurze Ausflug in die Freiheit zu viel Stress - es starb kurz nach der eineinhalbstündigen Jagd.