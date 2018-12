Frankreich führt im Alleingang Digitalsteuer ein

Löger „bereit, auch in Österreich erste Schritte zu setzen“

„Sollte Europa nicht in der Lage sein, bei einem wichtigen Thema Entscheidungen für eine gemeinsame Grundlage zu finden, bin ich bereit, auch in Österreich erste Schritte zu setzen“, hatte der österreichische Finanzminister Hartwig Löger erst Anfang Dezember gesagt, als er unter dem heimischen EU-Vorsitz noch - vergeblich - darauf hoffte, mit dem Austro-Vorschlag die Einstimmigkeit in der EU zu erzielen. Es habe bereits einen Ansatz gegeben, Vorbereitungen im Bereich der Internetwerbung zu machen, „die können wir sehr rasch in Österreich starten“.