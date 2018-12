Deswegen ist Hirscher kein Fan vom Parallel-RTL

„Wird eine neue Situation“

Genießen konnte Hirscher seinen nächsten historischen Erfolg nicht. Nach seinem 62. Sieg im Ski-Weltcup ging es am Montagabend von Alta Badia Richtung Salzburger Land, wo schon am Mittwoch ein konventioneller Riesentorlauf in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm steht. „Ich bin noch nie auf dem Berg gefahren. Es wird für alle eine neue Situation“, blickte er auf sein Heimrennen voraus.