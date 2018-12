Tolle Inszenierung: Afrika-Gipfel in Hofreitschule

Ein krönendes Highlight des österreichischen EU-Ratsvorsitzes richtete die Regierung am Montagabend in der Spanischen Hofreitschule aus. Spitzenpolitiker aus Europa und Afrika reisten für das EU-Afrika-Forum an und wurden mit einem Abendessen in edlem Ambiente begrüßt. Das Ziel des zweitägigen Gipfels ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Afrika. Außerdem sollen zehn Millionen Jobs in fünf Jahren geschaffen werden.