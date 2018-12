Acht Punkte von Pöltl bei Spurs-Sieg gegen 76ers!

Mit einem 123:96 gegen die Philadelphia 76ers ist am Montag (Ortszeit) eine sechs Partien umfassende Heimspielserie der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) zu Ende gegangen. Jakob Pöltl steuerte zum 16. Erfolg in der 31. Begegnung, dem zwölften vor eigenem Publikum, acht Punkte und fünf Rebounds bei. Der Center aus Wien kam 20:55 Minuten zum Einsatz.