25-Jähriger verursachte im Drogenrausch Unfall

Ein 60-Jähriger aus Kirchdorf lenkte am Montag um 16.25 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von Schlierbach auf der B 138 in Richtung Inzersdorf. Bei einer Kreuzung wollte er links in einen Güterweg einbiegen. Dabei fuhr ihm der nachkommende PKW, gelenkt von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, auf das Heck auf.