Austria: „Konstanz zeigen, dominant werden!“

„Umfaller“ wie vor Kurzem in Mattersburg, viel zu schwankende Leistungen – all das muss im Frühjahr besser werden, wenn die Austria weiter nach oben will. Vorerst will man in den letzten vier Runden des Grunddurchgangs oft „anschreiben“: „Auf den Dritten St. Pölten haben wir momentan nur zwei Punkte Rückstand, nach 22 Runden werden die Punkte ja halbiert, da ist dann viel möglich. Und sind wir in den Top Sechs, wird bei vielen der Knoten platzen“, ist Letsch überzeugt.