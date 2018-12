Begleitstraße an Bahnmacht Oberpinzgau sicherer

Und das sind die Eckdaten für ein sicheres Leben an der Pinzgau Bahn: Es wird eine rund 1,3 Kilometer lange Begleittrasse errichtet. Allein acht Übergänge ohne Schranken können dann aufgelöst werden. Die Einmündung in die neue Straße verläuft beim Parkplatz „Kaiserdenkmal“ in Stuhlfelden über eine neue Bahnkreuzung. Im Bereich Burgwies kommt nur ein Fußgänger- und Radfahrerübergang. Von ursprünglichen Überlegungen, hier auch Autofahrer passieren zu lassen, kam man wieder ab. An der Gemeindegrenze zu Mittersill endet die Trasse in einer Sackgasse. Planerisch sei das die sinnvollste Lösung, heißt es. In Mittersill kommt eine andere Variante: Autofahrer sollen hier am Hochwasserdamm geführt werden. Bürgermeister Wolfgang Viertler: „Es laufen noch finale Planungen.“ Und auch in Stuhlfelden ist der Hochwasserschutz noch Thema: Die neue Straße soll auch im Überschwemmungsfall sicherer sein und damit höher herausgebaut werden.