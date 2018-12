SPÖ nimmt sich jetzt alle Manager-Boni vor

Großes Interesse der SPÖ an Airport und gswb

Seit die „Krone“ vergangene Woche darüber berichtet hat, sind die Extra-Zahlungen für Manager in den (halb-)öffentlichen Unternehmen DAS politische Thema in Salzburg. Längst geht es nicht mehr nur um die je 90.000 Euro für die Salzburg-AG-Vorstände Leonhard Schitter und Horst Ebner. „Es gibt auch noch andere interessante und wichtige Unternehmen“, so Steidl und verweist konkret auf den Flughafen oder die Wohnbaugenossenschaft gswb. Insgesamt 14 Unternehmen will die SPÖ in den kommenden Wochen unter die Lupe nehmen – siehe Grafik.