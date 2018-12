Salzburger Start-up erhält drei Millionen Euro

Und mit diesem Geld hat die Schwestern-Firma der Internetagentur „elements“ so einiges vor: „Wir bauen damit einerseits unsere Cloud- und Serviceangebote weiter aus und investieren in neue Technologien, wie auch künstliche Intelligenz. Zudem verstärken wir unsere globale Präsenz und expandieren in die USA“, berichtet Christian Kemptner, Sprecher des Unternehmens, das derzeit 150 Mitarbeiter in Delhi (Indien), Houston (USA) und Salzburg beschäftigt. Der erste Schritt: „Wir haben ein amerikanisch-indisches Unternehmen gekauft, das wir ausbauen“, so Kemptner.