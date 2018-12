Obduktion bringt keine neuen Erkenntnisse

Die Obduktion eines 46-jährigen gebürtigen Polen, der Sonntagfrüh in Innsbruck tot auf der Straße aufgefunden worden war, hat am Montag keine neuen Erkentnisse gebracht. Auch wenn ein Erfrierungstod naheliegend zu sein scheint, bestätigen konnte man das am Montag auch nach der Obduktion nicht. Nun soll ein Gutachten Aufschlüsse bringen.