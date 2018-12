Gabalier legt mit skurrilem Weihnachtsvideo nach

Mit Weihnachtspullover und -mütze bekleidet, filmt sich Gabalier vor der Krippe. Dort erzählt der „Volks-Rock-‘n‘-Roller“ eine „Weihnachtsgeschichte aus Wien“ über Ochs‘ und Esel. „Naja aber eigentlich nur in ganz kleinen Teilen“, so der Musiker. „Weil dieser Ochs‘ und dieser Esel in dieser großen österreichischen Weihnachtskrippe ja wirklich nur eine ganz kleine Nebenrolle spielen. Ganz hinten. Das ist schon fast traurig, weil diese Figuren eigentlich schon sehr viel Geld gekostet haben“, so der Musiker.