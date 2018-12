So wird das Wetter am Heiligen Abend

Rekord aus 1960

Weiße Weihnachten waren im Inntal in den vergangenen Jahren eine Seltenheit. Das ist nicht nur gefühlt so! Laut Aufzeichnungen der ZAMG lag von 2012 bis 2016 in den Tallagen rund um die Landeshauptstadt nie Schnee. Im Vorjahr meinte es Frau Holle etwas besser mit den Tirolern. Für den Heiligabend-Rekord muss Lentner in der Chronik aber weit zurückblättern: 1960 lagen in Innsbruck am 24. Dezember sage und schreibe 96 Zentimeter der weißen Pracht. Im neuen Jahrtausend liegt für Innsbruck das Jahr 2005 an der Spitze: 30 Zentimeter waren es da.