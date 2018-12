Endlich! Nach 3 Jahren Baustelle Riedgasse fertig

Ab Freitag, 21. Dezember, heißt es endlich wieder „freie Fahrt“ in der Riedgasse in Innsbruck. Nach fast drei Jahren sind die Bauarbeiten des Amtes für Tiefbau und der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) nun beendet. Warum die Generalsanierung so lange gedauert hat, erschließt sich erst beim Blick auf die Zahlen.