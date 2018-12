Causa Rapid: Polizeivideos bergen neuen Zündstoff

„Rechtshilfe Rapid“ erneuert in Stellungnahme Kritik

In einer „Stellungnahme zum gestrigen Polizeiskandal“ übt die „Rechtshilfe Rapid“ am Montag erneut heftige Kritik am Vorgehen der Polizei. Schnee auf die meistbefahrene Autobahn Österreichs zu werfen sei zwar „nicht sonderlich intelligent, (...) inwiefern ein paar geworfene Schneebälle dafür geeignet sind, einen derart folgenschweren Einsatz auszulösen“, sei jedoch „fraglich“.