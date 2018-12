Das waren die besten Österreich-Konzerte 2018

Arcade Fire, 18. Juni, Stadthalle Wien

Auch die Indie-Päpste aus Kanada haben in Wien einen wunderbaren Tag erwischt. Frontmann Win Butler ist bei Hochform unerreicht, kann in weniger guten Momenten aber auch ganze Shows ruinieren. Trotz hochsommerlicher Hitze zeigte er sich mitsamt Band aber gut gelaunt und hatte sichtlich Spaß daran, unterschiedlichste Songs aus den verschiedensten Schaffensperioden der Band mit seinen Fans zu teilen. Diese brauchten zwar ein bisschen, um sich aus der Reserve locken zu lassen, doch als das Eis gebrochen war, verwandelte sich die Stadthalle in ein Tollhaus der guten Laune. „Keep The Car Running“, „Crown Of Love“ oder „Rebellion (Lies)“ - sie sind eben immer noch unbesiegbar auf ihrem Indie-Thron - so sie das eben auch selbst so wollen…