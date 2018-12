„Rutschpartie“ rund um die Planai ist wieder fix

Der Respekt ist groß. „Wenn’s richtig Winter wird, dann sind die Sonderprüfungen eine echte Herausforderung“, versichert Rauno Aaltonen. Und wenn es die finnische Rallye-Legende sagt, dann wird’s stimmen. Immerhin hat Rauno Siege im Kult-Mini bei der RAC-Rallye in Großbritannien (1965) und der Rallye Monte Carlo (1967) auf seiner Visitenkarte. Der Altmeister ist aber nicht der einzige Stammgast, der zur „Rutschpartie“ rund um die Planai ansetzt. PS-Urgestein Hans Joachim Stuck hat in einem VW-Käfer ebenso wieder genannt wie die TV-Gesichter Christian Clerici und Rudi Roubinek. Der Startschuss erfolgt übrigens am 3. Jänner in Schladming (16.30 Uhr), wo die Oldtimerkolonne zur Bergprüfung auf die Dachsteinstraße biegt. Es folgen Sonderprüfungen auf dem Alpenflughafen Niederöblarn, auf der Trabrennbahn Gröbming und die Fahrt ins WM-Stadion der Planai (4. Jänner) sowie der Abschlusstag mit den Planai-Bergprüfungen.