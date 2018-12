Heizraum in Flammen: Zehnjährige holte Feuerwehr

Ein zehnjähriges Mädchen hat am Montag bei einem Wohnhausbrand in St. Martin/M. via Notruf die Feuerwehr verständigt, während seine Mutter die Flammen zu löschen versuchte. Das Kind hielt sich zu dem Zeitpunkt aber schon im Freien in Sicherheit auf. Ein Brandmelder hat die Familie auf das Feuer aufmerksam gemacht.