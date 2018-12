Nach 6:1-Gala: Grabherr bleibt Trainer bei Altach

Werner Grabherr bleibt Trainer von Bundesligist SCR Altach. Der 33-Jährige wurde am Tag nach dem 6:1-Sieg der Vorarlberger in der 18. Runde gegen TSV Hartberg in seinem Amt bestätigt. Die Altacher sind drei Punkte vor Schlusslicht Admira Tabellen-Vorletzter. Grabherr war Ende Mai zum Chefcoach des Clubs bestellt worden.