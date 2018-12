Geschenke-Wahnsinn unterm Weihnachtsbaum

Verständlich, dass es Sie nervt, wenn Ihre Tochter den größten Teil des Tages „unansprechbar“ weil online ist. Trotzdem: Strafen führen meist nur dazu, dass Kinder mit Rachegedanken hadern, jedoch nicht wirklich mit ihrem problematischen Verhalten. Außerdem führen Sie „leere Verbote“ bei Ihrer Tochter höchstens ins Beziehungs-Aus. Was es hier braucht, ist mehr Engagement Ihrerseits. Denn auch wenn es Sie nicht interessiert bzw. Ihre Tochter ablehnend wirkt - machen Sie den ersten Schritt. Gehen Sie gemeinsam wellnessen, besuchen Sie einen Weihnachtsmarkt, oder testen Sie sich durch den App-Store - egal! Was zählt ist, dass Sie gemeinsam lachen und Ihre Verbundenheit wieder spüren. Eine klare Regelung bei der Handynutzung ist dennoch wichtig, auch bei guten Schulnoten, z. B. kein Handy nach 20 Uhr, beim Essen etc. Auch eine Aufklärung über Mediensucht inklusive deren Anzeichen und Auswirkungen ist essenziell. Lassen Sie auch Einwände, wie „Aber die anderen surfen doch auch immer“ nicht gelten. Bleiben Sie dran!