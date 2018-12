VfGH gibt Betroffenem recht: Passentzug gestoppt

Kläger lebt seit 40 Jahren in Österreich

Der nunmehr betroffene Kläger hatte sich bereits vor 40 Jahren in Österreich niedergelassen und besitzt seit 1996 den österreichischen Pass. Sein Name tauchte auf jener angeblichen türkischen Wählerevidenzliste auf, woraufhin die Wiener Landesregierung davon ausging, dass er die türkische Staatsbürgerschaft wieder angenommen hat.