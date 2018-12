62. Sieg! Hirscher egalisiert Moser-Pröll-Rekord

Schrecksekunde im Halbfinale

Der Kurs sei nicht so schnell gesteckt wie im Vorjahr, erkannte Hirscher vor dem Rennen. „Da kann sehr viel möglich sein.“ Das traf zu. „Es ist gleich von der ersten Runde gut gegangen und ich habe mich ganz wohlgefühlt“, sagte Hirscher. Trotz einer Schrecksekunde im Halbfinale - er blieb am Start mit einem Stock hängen - übertraf der Jung-Vater bei der vierten Auflage in den Südtiroler Dolomiten seinen dritten Platz vom Vorjahr. „Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen, weil auf diesen Event freue ich mich nicht sonderlich“, gab der Annaberger zu.