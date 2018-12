Teil zwei: So gut schnitt die Bundesregierung ab

Laut Hofer „fährt Kickl schlichtweg sein Programm und ist der blaue Turm in der Schlacht.“ Trotz allem sitze er Glück zufolge fest im Sattel: „Ein anderer stünde nach so einem Jahr an der Kante, aber ohne ihn geht in der FPÖ nix.“ Zudem spreche er jene Blauen an, denen die Koalition zu harmonisch ist. Ein Mehr an Abschiebungen und Polizisten wird von der BVT-Affäre überlagert. Letzthin, so Kalina, ziehe er bewusst Kritik auf sich: „Das sind keine Fehler, die passieren, das ist direkte Zielgruppenansprache.“ Note: 4,25