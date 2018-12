Sicherheitstipps: Der brandgefährliche Advent

Advent, Advent der Christbaum brennt! Adventkränze, Gestecke, Christbäume & Co. können bei mangelnder Vorsicht binnen weniger Sekunden in Vollbrand stehen. Die Brandverhütungsstelle Oberösterreich und die Feuerwehr Wels geben Sicherheitstipps, wie man die „brandgefährliche“ Zeit rund ums baldige Weihnachtsfest am besten unbeschadet überstehen kann.