Millionen für schnelles Internet in Tirol

Insgesamt 100 Millionen Euro investiert das Land Tirol bis zum Jahr 2023 in den Breitbandausbau. Das Geld fließt in Projekte, die auch in ländlichen Regionen den Anschluss an schnelles Internet garantieren soll. Derzeit laufen in Tirol in 160 Gemeinden Breitbandausbauprojekte - mit dem Abschluss werden insgesamt mehr als 260.000 Personen im ländlichen Raum erreicht.