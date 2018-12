Toblerone wird islamkonform produziert - Shitstorm

Toblerone ist für viele ein typisches Schweizer Produkt, obwohl es längst einem US-Unternehmen gehört. So erinnert allein die zackige Form der Schokolade an jene des Matterhorns und damit an eines der berühmtesten Wahrzeichen des Alpenstaates. Die Schokolade wird in einer einzigen Fabrik in Bern hergestellt und von dort aus in die ganze Welt exportiert. Wie nun bekannt wurde, wird dieser Verkaufsschlager bereits seit April diesen Jahres gemäß dem islamischen Reinheitsgebot produziert, berichtet die Schweizer Tageszeitung „Blick“.