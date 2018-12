Wade eines Mühlviertlers (49) im Stall durchstoßen

Ein 49-Jähriger aus Rohrbach war am Montag um 9.40 Uhr in seinem Heustadel an Arbeiten mit einer Silageschneidzange beschäftigt. Beim Abladen einer Ladung gepresster Silage fiel diese um und drückte den Landwirt gegen die spitzen Eisen der Silageschneidezange. Dabei wurde sein linkes Bein im unteren Schienbeinbereich eingeklemmt und seine Wade mit einer Zarge durchstoßen.