Wildwuchs der Steam-Rivalen: Bärendienst am Gamer?

Steam, Origin, Uplay, Windows Store, GOG, Battle.net: Es ist wahrlich nicht so, dass PC-Spieler auf zu wenige Spiele-Shops zurückgreifen könnten. Bei vielen von ihnen verteilt sich die Bibliothek eher auf zu viele. Trotzdem scharren mit dem „Fortnite“-Macher Epic und dem populären VoIP-Anbieter Discord schon die nächsten zwei Anbieter in den Startlöchern. Sie locken Publisher mit höheren Margen und Spieler mit Exklusivtiteln. Doch was die Publisher freut, bereitet Spielern Sorgen.