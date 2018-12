Frau aus Ebensee bastelte Räubermaske für Überfall

Die ursprüngliche Polizeimeldung zur Tat

Ein maskierter Mann betrat in der Nacht auf 23. Mai 2018 gegen 1.30 Uhr ein Wettbüro in Ebensee. Im Wettbüro befanden sich nur noch die 31-jährige Angestellte aus Altmünster und ein Gast. Der Täter war mit einer Machete bewaffnet und forderte von der Angestellten in unbekannter Sprache Bargeld. Die Frau öffnete die Kassenlade und der Mann entnahm eine unbekannte Höhe an Banknoten und stopfte sie in seine Jackentasche. Anschließend flüchtete er.