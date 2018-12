Jugendliche und Politiker diskutieren in Wien

Die Bundesjugendvertretung und die Europäische Kommission bieten am 18. Dezember 2018 in Wien jungen Menschen die Gelegenheit, mit Politikern auf europäischer sowie nationaler Ebene über Lernen und Arbeiten in der EU zu diskutieren. Die interaktive Veranstaltung ist der abschließende Höhepunkt einer EU-Roadshow, die im Herbst an neun österreichischen Stationen Halt machte, und zugleich Teil der europaweiten Kampagne EUandME, die über die Vorteile und Möglichkeiten der EU für Jugendliche informiert.