Flug zur ISS soll bald nur noch 3 Stunden dauern

Zum ersten Mal dockte ein „Progress“-Frachter (Bild oben) im Juli nach nur zwei Erdumrundungen an der Raumstation an. Ansonsten sind mittlerweile vier Erdumkreisungen in sechs Stunden üblich. Davor haben die Flüge zum sogenannten Außenposten der Menschheit im All zwei Tage mit 34 Umrundungen der Erde gedauert.