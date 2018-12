Schöttel: „Lebenslange Sperre? Lothar übertreibt!“

Medien gegen Schöttel

Geholfen hat‘s letztlich freilich nichts. Zwei Wochen später kam‘s zum dramatischen Rückspiel in Verona, der Platz in Mailand war gesperrt. Peter Schöttel war von den Italo-Medien wegen seiner Säbel-Einlage gegen Superstar Matthäus im Hinspiel zur Persona non grata degradiert worden. „Lothar konnte im Rückspiel nicht spielen. So haben die Medien ein wenig Stimmung gegen mich gemacht.“ Franz Weber traf zwar für Grün-Weiß, zweimal Berti und einmal Klinsmann aber machten den Sieg in der Verlängerung für den Favoriten aus Italien perfekt.