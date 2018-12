Eagles bleiben nach Rams-Sieg im Play-off-Rennen

Die Philadelphia Eagles haben ihre Play-off-Chance in der National Football League (NFL) mit einem wichtigen Auswärtserfolg gewahrt. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (Ortszeit) bei den Los Angeles Rams 30:23 (13:13). Eagles-Quarterback Nick Foles, der den verletzten Carson Wentz in der Anfangsformation des Meisters ersetzte, brachte Pässe für insgesamt 270 Yards an den Mann.