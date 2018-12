FPÖ-Video: Vizekanzler spielt Christkindl

Grenzschutz als Geschenk

Im neuen Video werden die Hubers wieder nachts überrascht - diesmal allerdings, weil ihnen Heinz-Christian Strache höchstselbst „Geschenke“ bringt. Zwar keine zum Auspacken, aber „Stille, Ruhe und Ordnung“. Dafür sorgten laut Vizekanzler zahlreiche - hauptsächlich aus dem Regierungsprogramm umgesetzte - Maßnahmen: „Es ist so still, weil wir letztes Jahr mehr Polizisten eingestellt und besser ausgerüstet haben, die sichern heute unsere Straßen und Plätze. Und wir haben ein schärferes Fremdenrecht. Wir schützen unsere Grenzen. Haben die illegale Migration gestoppt“, sagt Strache im FPÖ-Clip - und zählt in dieser Tonart weitere Maßnahmen auf.