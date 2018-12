So sieht es in der Atmosphäre der Sonne aus.

Die nun veröffentlichte Aufnahme, die aus mehreren Bildern zusammengesetzt wurde, ist laut NASA-Angaben am 8. November entstanden. Sie zeigt (am linken Bildrand) zwei Teilchenströme und (links der Bildmitte) einen weißen Punkt, bei dem es sich um den Planeten Merkur handelt. „So etwas hat noch niemand gesehen“, jubelte Projektwissenschaftler Nour Raouafi vom Applied Physics Lab an der Johns Hopkins University in Laurel (Maryland) beim Jahrestreffen der American Geophysical Union (AGU) in Washington über das Bild.